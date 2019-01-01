В мире

За пост британского премьера будут бороться 10 кандидатов

10 июня20:23

За пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании будут бороться 10 кандидатов, сообщает РИА «Новости».

В списке кандидатов значатся имена Бориса Джонсона, Майкла Гоува, Андреа Лидсом, Джереми Ханта, Доминика Рааба, Рори Стюарта, Саджида Джавида, Мэттью Хэнкока, Эстер Макви и Марка Харпера.

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Лидерами гонки являются Джонсон, Хант, Рааб и Гоув.

Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля.

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ТЕГИ:Великобритания