За пост британского премьера будут бороться 10 кандидатов

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Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля.

В списке кандидатов значатся имена Бориса Джонсона, Майкла Гоува, Андреа Лидсом, Джереми Ханта, Доминика Рааба, Рори Стюарта, Саджида Джавида, Мэттью Хэнкока, Эстер Макви и Марка Харпера.

За пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании будут бороться 10 кандидатов, сообщает РИА «Новости».

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