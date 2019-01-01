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Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля.
За пост британского премьера будут бороться 10 кандидатов
10 июня20:23
За пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании будут бороться 10 кандидатов, сообщает РИА «Новости».
В списке кандидатов значатся имена Бориса Джонсона, Майкла Гоува, Андреа Лидсом, Джереми Ханта, Доминика Рааба, Рори Стюарта, Саджида Джавида, Мэттью Хэнкока, Эстер Макви и Марка Харпера.
Лидерами гонки являются Джонсон, Хант, Рааб и Гоув.
Как ожидается, процесс выборов завершится во второй половине июля.
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ТЕГИ:Великобритания