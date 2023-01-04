За год рейтинг Шольца упал на четверть

Рейтинг доверия жителей Германии канцлеру Олафу Шольцу за год упал на 24 процентных пункта, до 33%, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные опроса, проведенного для немецких телеканалов RTL и N-tv.

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Кроме того, рейтинг доверия федеральному правительству снизился на 22 процентных пункта, бундестагу – на 13 пунктов, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру – на 12 пунктов, а муниципальным чиновникам – на 9 пунктов.

Также выяснилось, что среди немцев на 7 пунктов снизилось доверие к Европейскому союзу и политическим партиям.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высказались по поводу новогоднего обращения канцлера Олафа Шольца, который пообещал поддерживать Украину, несмотря на все последствия, и призвал соотечественников экономить энергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияШольц
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