За год рейтинг Шольца упал на четверть

Кроме того, рейтинг доверия федеральному правительству снизился на 22 процентных пункта, бундестагу – на 13 пунктов, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру – на 12 пунктов, а муниципальным чиновникам – на 9 пунктов.

Также выяснилось, что среди немцев на 7 пунктов снизилось доверие к Европейскому союзу и политическим партиям.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt высказались по поводу новогоднего обращения канцлера Олафа Шольца, который пообещал поддерживать Украину, несмотря на все последствия, и призвал соотечественников экономить энергию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

