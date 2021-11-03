Власти Узбекистана заблокировали «Одноклассники» и Telegram
В Узбекистане Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомнадзор») ограничила работу ряда социальных сетей. Об этом сообщается в реестре Узкомнадзора.
Причиной временных ограничений стало нарушение правил хранения и обработки персональных данных граждан республики: власти требовали хранить их на узбекских серверах.
В список нарушителей попали YouTube, «Одноклассники», Instagram, Facebook и Telegram. Они заблокировано до тех пор, пока не будут устранены нарушения.
Ранее в надзорные органы Узбекистана уже ограничивали доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru