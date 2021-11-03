Власти Узбекистана заблокировали «Одноклассники» и Telegram

В Узбекистане Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомнадзор») ограничила работу ряда социальных сетей. Об этом сообщается в реестре Узкомнадзора.

Причиной временных ограничений стало нарушение правил хранения и обработки персональных данных граждан республики: власти требовали хранить их на узбекских серверах.