Власти Узбекистана заблокировали «Одноклассники» и Telegram

В Узбекистане Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомнадзор») ограничила работу ряда социальных сетей. Об этом сообщается в реестре Узкомнадзора.

Причиной временных ограничений стало нарушение правил хранения и обработки персональных данных граждан республики: власти требовали хранить их на узбекских серверах.

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В список нарушителей попали YouTube, «Одноклассники», Instagram, Facebook и Telegram. Они заблокировано до тех пор, пока не будут устранены нарушения.

Ранее в надзорные органы Узбекистана уже ограничивали доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте» и Skype.

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ФОТО: pexels.com // Kaboompics.com
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