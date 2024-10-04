YouTube увеличит максимальную продолжительность Shorts
Видеохостинг YouTube увеличит максимальную продолжительность Shorts (коротких видео) c одной минуты до трех, сообщает пресс-служба компании.
Это произойдет с 15 октября. Там заявили, что об этой функции просили создатели видео. Изменения не коснутся роликов, загруженных до 15 октября. YouTube также собирается в ближайшие месяцы улучшить рекомендации для «более длинных» Shorts.
Видеохостинг добавил шаблоны для создания Shorts. Кроме того, появится функция «Показывать меньше Shorts», которая позволит на время сократить их число в ленте.
Ранее стало известно, что YouTube будет показывать рекламу во время паузы роликов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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