YouTube оставил в силе ограничения каналу Трампа

Видеохостинг YouTube продлил на неопределенный срок запрет администратором канала бывшего президента США Дональда Трампа выкладывать новые видео. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на председателя платформы.

Администрация видеохостинга 20 января сообщила, что продлевает блокировку канала Трампа как минимум на неделю из-за опасений по эскалации насилия.

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Страница Трампа в Youtube впервые была заблокирована после прошедшего 6 января штурма здания Конгресса, когда сторонники президента ворвались в Капитолий и пытались помешать утверждению голосов выборщиков конгрессменами. Пять человек, включая полицейского, погибли. Соцсети Twitter, Facebook и Instagram также заблокировали страницы американского лидера.



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ФОТО: Дональд Трамп // flickr.com
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