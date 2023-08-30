Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты

Северная Корея в среду запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные военных.

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Отмечается, что ракеты запустили из окрестностей Пхеньяна. Снаряды пролетели 360 километров и упали в Японском море.

В Южной Корее заявили, что находятся в контакте с США. В среду союзники провели учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B.

КНДР 23 августа запустила ракету в сторону Японии. Власти префектуры Окинава объявили воздушную тревогу, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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