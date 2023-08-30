Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты
Северная Корея в среду запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты малой дальности, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные военных.
Отмечается, что ракеты запустили из окрестностей Пхеньяна. Снаряды пролетели 360 километров и упали в Японском море.
В Южной Корее заявили, что находятся в контакте с США. В среду союзники провели учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B.
КНДР 23 августа запустила ракету в сторону Японии. Власти префектуры Окинава объявили воздушную тревогу, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Габоне назначили президента на переходный период
- Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты
- «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования до 5 сентября
- Минпромторг предложил начать маркировку детских товаров
- Bloomberg: Россия больше всего выиграла от ограничения добычи нефти странами ОПЕК+
- Белый дом: США не поощряют удары ВСУ по территории России
- Безработица в России в июле снизилась до нового исторического минимума
- Автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре на юго-востоке Москвы
- Экс-посол РФ Корендясов: Камерун может стать точкой мятежа после путча в Габоне
- Белый дом заявил о прогрессе в наступлении ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru