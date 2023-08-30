Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты

Отмечается, что ракеты запустили из окрестностей Пхеньяна. Снаряды пролетели 360 километров и упали в Японском море.

В Южной Корее заявили, что находятся в контакте с США. В среду союзники провели учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B.

КНДР 23 августа запустила ракету в сторону Японии. Власти префектуры Окинава объявили воздушную тревогу, сообщает «Радиоточка НСН».

