СМИ: КНДР провела учения по ядерному удару по Южной Корее

Северокорейская армия в ночь на 31 августа провела тактические учения по нанесению ядерного удара, который имитировал уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

США и Япония объявили о готовности к переговорам с КНДР

Военные КНДР запустили с территории международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении, которые разорвались в воздухе на высоте 400 метров над условной целью. За этим наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

В Южной Корее заявили, что находятся в контакте с США. В среду союзники провели учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РакетаКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры