СМИ: КНДР провела учения по ядерному удару по Южной Корее
Северокорейская армия в ночь на 31 августа провела тактические учения по нанесению ядерного удара, который имитировал уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Военные КНДР запустили с территории международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении, которые разорвались в воздухе на высоте 400 метров над условной целью. За этим наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
В Южной Корее заявили, что находятся в контакте с США. В среду союзники провели учения с участием американского стратегического бомбардировщика B-1B, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru