Японцы выбрали иероглиф-символ 2020 года

Иероглиф «мицу», означающий «тесный», стал иероглифом 2020 года, сообщает телеканал NHK.

Главный иероглиф-символ года в Японии избирают в конце каждого года. Такая традиция появилась в этой стране в 1995 году.

«Обнуление» и «самоизоляция» признаны словами 2020 года

На этот раз выбор пал именно на иероглиф «мицу» из-за пандемии коронавируса. Он связан с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов.

Главным цветом 2021 года ранее назвали Y354 Кумулус — спокойный светло-голубой оттенок, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Япония
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