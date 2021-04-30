Японцы негативно отнеслись к запуску парома между Сахалином и Курилами

Информацию об этом опубликовала в частности японская газета Hokkaido Shimbun. Ее читатели в Японии посчитали, что развитие морского сообщения в регионе окончательно «закрепляет острова Южно-Курильской гряды за Россией». Один из пользователей призвал смотреть на вещи реально и признать, что Курильские острова Токио не вернуть.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ранее заявил, что Токио намерен решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. По его словам, это будет нелегко.

