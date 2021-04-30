Японцы негативно отнеслись к запуску парома между Сахалином и Курилами
Жители Японии негативно отреагировали на сообщение о планах правительства Сахалинской области запустить между Сахалином и Курильскими островами грузопассажирский паром «Адмирал Невельской», а также корабль «Павел Леонов».
Информацию об этом опубликовала в частности японская газета Hokkaido Shimbun. Ее читатели в Японии посчитали, что развитие морского сообщения в регионе окончательно «закрепляет острова Южно-Курильской гряды за Россией». Один из пользователей призвал смотреть на вещи реально и признать, что Курильские острова Токио не вернуть.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга ранее заявил, что Токио намерен решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. По его словам, это будет нелегко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- Глава Минфина спрогнозировал уровень инфляции на конец 2021 года
- Первый поезд «Ласточка» отправился в Минск из Москвы
- Шесть детей погибли в крупном ДТП на Ставрополье
- Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу президентов России и США
- Спикер Госдумы выслушал критику прохожей пенсионерки
- Президенты Киргизии и Таджикистана договорились встретится в Душанбе
- Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии
- Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский получили государственные награды
- Благодатный огонь доставят в более чем 20 регионов России
- СМИ: Роналду попросил своего агента найти ему новый клуб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru