В Японии обещают вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам

Во внешнеполитическом ведомстве назвали проблему северных территорий самой сложной в отношениях между двумя странами. В министерстве при этом считают необходимым построить отношения, соответствующие уровню России, как важного партнера в регионе.

Япония намерена решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом ранее заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в ходе слушаний в парламенте.

