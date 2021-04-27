В Японии обещают вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам

Япония продолжит «упорные» переговоры с Россией по вопросам Южных Курил и намерена заключить с Москвой мирный договор на основе своей базовой позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

Премьер Японии пообещал решить с РФ вопрос Курил

Во внешнеполитическом ведомстве назвали проблему северных территорий самой сложной в отношениях между двумя странами. В министерстве при этом считают необходимым построить отношения, соответствующие уровню России, как важного партнера в регионе.

Япония намерена решить вопрос Южных Курил через диалог с Россией, основанный на Совместной советско-японской декларации 1956 года. Об этом ранее заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга в ходе слушаний в парламенте.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияКурилы
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