Японцы испугались российских учений на Южных Курилах

Одни заявляют, что Россия «может под шумок вторгнуться на Хоккайдо», другие написали, что «Японии нужна техника для поражения баз противника. При этом японцы призывают власти страны «укреплять оборону Хоккайдо».

Бывший японский дипломат, политолог Акио Каватао считает необходимым продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией.

Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал глупостью призыв японского политолога

