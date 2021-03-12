Японцы испугались российских учений на Южных Курилах
Японское издание Mainichi Shimbun написало о пресс-конференции посла России в стране Михаиле Галузине, в которой дипломат объяснил проведение военных учений на Южных Курилах.
По его словам, стремление обеспечить безопасность своих территорий в условиях, когда США позиционируют Россию в качестве угрозы, естественно. Галузин отметил, что учения не направлены против Токио. Материал вызвал множество комментариев читателей.
Одни заявляют, что Россия «может под шумок вторгнуться на Хоккайдо», другие написали, что «Японии нужна техника для поражения баз противника. При этом японцы призывают власти страны «укреплять оборону Хоккайдо».
Бывший японский дипломат, политолог Акио Каватао считает необходимым продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией.
Бывший посол России в Японии Александр Панов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал глупостью призыв японского политолога
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