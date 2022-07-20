Японский политолог: США устроили ад в Восточной Европе
Соединенные Штаты превратили Украину в западный оплот на границе с Россией и не оставили президенту РФ Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию, написал в японском издании JB Press политолог Ивао Осаки.
По его словам, официальный Вашингтон был одержим идеей вступления Украины в Североатлантический альянс, предоставив Киеву самое современное оружие. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский еще до начала спецоперации нарушил Минские соглашения.
«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», — говорится в статье. Осаки отметил, что США устроили ад в Восточной Европе.
Напомним, Зеленский боится, что наступление зимы вынудит страны Европы пойти на уступки России. После наступления холодов Европа может пойти на уступки Москве в вопросе ограничительных мер и поставок вооружения Киеву для обеспечения поставок газа.
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