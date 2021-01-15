Военный парад с новым оружием прошел в КНДР
15 января 202110:18
В Пхеньяне прошел военный парад. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), на нем было представлено «самое мощное оружие в мире».
Военные силы Северной Кореи представили баллистические ракеты подводных лодок Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на параде с рядом других высокопоставленных чиновников. Отмечается, что мероприятие началось в 18:00 по местному времени и продлилось несколько часов.
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15 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru