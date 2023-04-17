Япония выразила России протест из-за ракетных учений в районе Курил

Правительство Японии выразило России протест из-за планов провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

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Токио отмечает, что 18-22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений РФ с ракетными стрельбами.

«Усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — отметил политик.

На минувшей неделе РФ начала внезапную проверку Тихоокеанского флота, ее завершающий этап стартует 18 апреля, пишет РИА ФАН. На заключительном этапе корабельные ударные группировки и береговые ракетные дивизионы отработают нанесение ракетных ударов с электронными пусками, отмечает RT.

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Фото: digital.gov.ru
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