Япония выразила России протест из-за ракетных учений в районе Курил
Правительство Японии выразило России протест из-за планов провести ракетные учения в районе южной части Курильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.
Токио отмечает, что 18-22 апреля в районе острова Итуруп планируется проведение учений РФ с ракетными стрельбами.
«Усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — отметил политик.
На минувшей неделе РФ начала внезапную проверку Тихоокеанского флота, ее завершающий этап стартует 18 апреля, пишет РИА ФАН. На заключительном этапе корабельные ударные группировки и береговые ракетные дивизионы отработают нанесение ракетных ударов с электронными пусками, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Москалькова: Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях
- Посол РФ вызван в МИД Британии из-за приговора Кара-Мурзе
- В Оренбурге загрызших ребенка собак выпустят на улицу после отлова
- Президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран
- Минцифры Украины высказалось о будущем электронных повесток в стране
- СМИ сообщили о переизбытке газа на рынках Европы и Азии
- ФСБ задержала планировавшего теракты в Москве и Новосибирске главаря ИГИЛ
- Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 млн рублей
- Минцифры: Число сотрудников IT-отрасли выросло на 12% за 2022 год
- ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru