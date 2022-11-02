Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет. Об этом сообщил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
По словам министра, Северная Корея «с невиданной ранее интенсивностью» проводит ракетные запуски и предпринимает провокационные действия.
«Эти действия представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и является совершенно неприемлемыми. Они нарушают соответствующие резолюции ООН. Наша страна заявила решительный протест и осуждение Северной Корее через посольство в Пекине», — цитирует Хамаду РИА Новости.
По данным Минобороны Японии, в 8:50 (2:50 мск) Северная Корея запустила как минимум две ракеты с восточного побережья, снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее Южная Корея сообщила, что Пхеньян совершил пуски по меньшей мере 10 ракет, они были направлены в сторону Японского и Желтого морей, напоминает «Свободная пресса». В ответ южнокорейские военные запустили три ракеты класса «воздух-поверхность», пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет
- Премьер Греции заявил, что не жалеет о санкциях против РФ, несмотря на снижение турпотока
- Во Франции призвали Россию продавать нефть задешево в обмен на страхование доставки
- Байден заявил, что стал президентом летом 2022 года
- Глава Минобороны Турции заявил о продолжении вывоза зерна с Украины
- В МИД назвали нерациональным запрет на въезд в Россию жителям западных стран
- В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов
- Россия ударила по Украине ракетами X-32
- Борис Джонсон не стал комментировать взлом телефона Лиз Трасс
- Байден перепутал военные действия на Украине с Ираком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru