Япония выразила протест Северной Корее из-за пусков ракет

«Эти действия представляют угрозу миру и безопасности нашей страны, региона и мирового сообщества и является совершенно неприемлемыми. Они нарушают соответствующие резолюции ООН. Наша страна заявила решительный протест и осуждение Северной Корее через посольство в Пекине», — цитирует Хамаду РИА Новости.

По данным Минобороны Японии, в 8:50 (2:50 мск) Северная Корея запустила как минимум две ракеты с восточного побережья, снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее Южная Корея сообщила, что Пхеньян совершил пуски по меньшей мере 10 ракет, они были направлены в сторону Японского и Желтого морей, напоминает «Свободная пресса». В ответ южнокорейские военные запустили три ракеты класса «воздух-поверхность», пишет Ura.ru.

