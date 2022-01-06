Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания гиперзвуковой ракеты
Япония выразила протест в связи с проведенным КНДР ракетным запуском. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно.
«Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — приводит слова Мацуно ТАСС.
Накануне стало известно, что Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, напоминает RT. В четверг в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.
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