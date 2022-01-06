Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания гиперзвуковой ракеты

«Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — приводит слова Мацуно ТАСС.

Накануне стало известно, что Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, напоминает RT. В четверг в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.

