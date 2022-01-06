Пхеньян заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
6 января 202205:19
Власти КНДР сообщили, что зафиксированный Японией полет ракеты якобы является испытаниями новой северокорейской «гиперзвуковой ракеты», сообщает Yonhap News.
По данным агентства, ракета пролетела около 700 км и точно попала в цель.
Как сообщалось ранее, обломки ракеты упали. Она была запущена в сторону Японского моря. При правительстве Японии созван специальный кризисный штаб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru