Пхеньян заявил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

Власти КНДР сообщили, что зафиксированный Японией полет ракеты якобы является испытаниями новой северокорейской «гиперзвуковой ракеты», сообщает Yonhap News.

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По данным агентства, ракета пролетела около 700 км и точно попала в цель.

Как сообщалось ранее, обломки ракеты упали. Она была запущена в сторону Японского моря. При правительстве Японии созван специальный кризисный штаб.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РакетаКНДР
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