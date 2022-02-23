Япония вводит санкции против Москвы
Токио введет ограничительные меры в отношении России в связи с признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Японии.
Как заявил Фумио Кисида, санкции касаются выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрета экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в Японии.
Как отметил глава кабмина, в дальнейшем японское правительство примет решение по деталям этих мер и «без промедления» проведет необходимые процедуры.
Напомним, США введут новые санкции против России, в том числе против суверенного долга страны. Об этом заявил президент Джо Байден. также санкции коснутся российской элиты, которая разделяет политику Кремл, и двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка.
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