Япония вводит санкции против Москвы

Как заявил Фумио Кисида, санкции касаются выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрета экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в Японии.

Как отметил глава кабмина, в дальнейшем японское правительство примет решение по деталям этих мер и «без промедления» проведет необходимые процедуры.

Напомним, США введут новые санкции против России, в том числе против суверенного долга страны. Об этом заявил президент Джо Байден. также санкции коснутся российской элиты, которая разделяет политику Кремл, и двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка.



