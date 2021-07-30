Япония снова обновила суточный максимум заражений коронавирусом
Японские власти заявили, что в стране в за последние 24 часа были выявлено 10 743 новых случая коронавируса, сообщает телеканал NHK.
Таким образом Япония уже третий день подряд обновляет антирекорд по суточному максимуму заражений COVID-19. 28 июля коронавирус подтвердили 9 576 человек, а 29 июля - у 10 699.
В настоящее время в столице Японии проходят Олимпийские игры. По данным властей, тесты на коронавирус дали положительный результат у 220 человек, связанных с соревнованиями.
Ранее в российском оперштабе рассказали, что за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 564 новых случая коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии в РФ заразились 6 242 066 человек.
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