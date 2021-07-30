Япония снова обновила суточный максимум заражений коронавирусом

Японские власти заявили, что в стране в за последние 24 часа были выявлено 10 743 новых случая коронавируса, сообщает телеканал NHK.

Таким образом Япония уже третий день подряд обновляет антирекорд по суточному максимуму заражений COVID-19. 28 июля коронавирус подтвердили 9 576 человек, а 29 июля - у 10 699.

В настоящее время в столице Японии проходят Олимпийские игры. По данным властей, тесты на коронавирус дали положительный результат у 220 человек, связанных с соревнованиями.

Ранее в российском оперштабе рассказали, что за последние 24 часа в стране зафиксировали 23 564 новых случая коронавируса, сообщает RT. Всего с начала пандемии в РФ заразились 6 242 066 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТокиоЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры