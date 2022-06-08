Япония отреагировала на решение Москвы по морскому промыслу
Токио после решения Москвы приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерен продолжить консультации с Россией, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, сообщает NHK со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Японии.
Документ 1998 года позволял японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти приостановили действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Решение принято по причине заморозки полагающихся Москве выплат со стороны Токио.
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