В МИД заявили, что Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти приостановили действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, сообщает РИА Новости.

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Она напомнила, что документ 1998 года позволял «японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов».

По её словам, решение о приостановке соглашения было принято по причине заморозки полагающихся Москве выплат со стороны Токио, а также в связи с тем, что японская сторона не торопится подписывать ежегодный документ о безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

Ранее в Министерстве иностранных дел Японии заявили о введении запрета на экспорт в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры страны, а также расширении санкционного списка, сообщает RT.

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