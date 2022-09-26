Япония откажется от большей части ограничительных мер на въезд для туристов
С 11 октября правительство Японии упразднит почти все ограничения на въезд для иностранных туристов, установленные из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил в ходе брифинга генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.
«Будет пересмотрен вопрос новых виз на въезд для иностранцев. Отменяется требование к наличию в Японии ответственного лица. Отменяется ограничение на въезд для туристов только по групповым турам. Возобновляется выдача виз», —заявил Мацуно.
Также заместитель Мацуно Сейдзи Кихара в эфире телеканала Fuji рассказал о пересмотре правительством политики пограничного контроля, предполагающей ограничение въезда в страну порогом в 50 тысяч человек в день, и отмене ее в недалеком будущем.
Ранее сообщалось, что в Таиланде отменили ковидные ограничения для туристов. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru