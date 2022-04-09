Япония отказалась считать украинский батальон «Азов» террористической организацией

Служба безопасности Японии исключила украинский батальон «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию ведомства.

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«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон «Азов» неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — сказано в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности Японии, речь идет о документе, который является сбором сведений из японских и зарубежных СМИ и отчетов исследовательских институтов. В связи с этим, речи о независимой оценке идти не может, пишет Газета.ru.

Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что российские военные ликвидировали заместителя командира батальона «Азов», сообщает RT.

«Азов» - отдельный отряд специального назначения в составе Национальной гвардии Украины. В России против его бойцов возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаТерроризмУкраинаЯпония
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