Япония отказалась считать украинский батальон «Азов» террористической организацией
Служба безопасности Японии исключила украинский батальон «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию ведомства.
«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон «Азов» неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — сказано в сообщении.
Как уточнили в Службе безопасности Японии, речь идет о документе, который является сбором сведений из японских и зарубежных СМИ и отчетов исследовательских институтов. В связи с этим, речи о независимой оценке идти не может, пишет Газета.ru.
Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что российские военные ликвидировали заместителя командира батальона «Азов», сообщает RT.
«Азов» - отдельный отряд специального назначения в составе Национальной гвардии Украины. В России против его бойцов возбуждено уголовное дело.
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