Япония отказалась считать украинский батальон «Азов» террористической организацией

«В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон «Азов» неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации», — сказано в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности Японии, речь идет о документе, который является сбором сведений из японских и зарубежных СМИ и отчетов исследовательских институтов. В связи с этим, речи о независимой оценке идти не может, пишет Газета.ru.

Ранее первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что российские военные ликвидировали заместителя командира батальона «Азов», сообщает RT.

«Азов» - отдельный отряд специального назначения в составе Национальной гвардии Украины. В России против его бойцов возбуждено уголовное дело.

