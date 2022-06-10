Россия запретит Японии ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты
Россия лишит Японию права ловить рыбу в районе Курильских островов. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».
«Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято», — подчеркнул полпред.
Ранее РФ приостановила реализацию соглашения о промысле морских живых ресурсов с Японией, напоминает Ura.ru. Как отметили в МИД, Токио затягивал осуществление выплат, предусмотренных соглашением, в связи с этим Москва приостановила действие документа до выполнения Японией своих финансовых обязательств, пишет RT.
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