Россия запретит Японии ловить рыбу у Курил из-за отказа платить за квоты

Россия лишит Японию права ловить рыбу в районе Курильских островов. Об этом заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает «Интерфакс».

Япония отреагировала на решение Москвы по морскому промыслу

«Мы уже, по сути, ограничили их право, причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято», — подчеркнул полпред.

Ранее РФ приостановила реализацию соглашения о промысле морских живых ресурсов с Японией, напоминает Ura.ru. Как отметили в МИД, Токио затягивал осуществление выплат, предусмотренных соглашением, в связи с этим Москва приостановила действие документа до выполнения Японией своих финансовых обязательств, пишет RT.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:РыбаКурильские ОстроваЯпонияРоссия
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