Япония направила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками
Токио направил протест Северной Кореи в связи с ракетными пусками, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.
По его словам, действия Пхеньяна являются угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы.
Япония намерена «продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации».
Напомним, КНДР пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух точек в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru