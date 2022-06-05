Япония направила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками

Токио направил протест Северной Кореи в связи с ракетными пусками, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

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По его словам, действия Пхеньяна являются угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы.

Япония намерена «продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации».

Напомним, КНДР пустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух точек в сторону Японского моря. Военные Южной Кореи в сотрудничестве с США сохраняют оборонную готовность.

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