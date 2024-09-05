Японец Наканиси признался в шпионской деятельности в Белоруссии
Задержанный в Белоруссии гражданин Японии Масатоси Наканиси обвиняется в шпионской деятельности. Об этом в эфире гостелеканала «Беларусь-1» сообщил начальник следственного управления Комитета государственной безопасности Белоруссии (КГБ) Константин Бычек.
Наканиси находится в следственном изоляторе КГБ и активно сотрудничает со следствием, предоставляя подробные признательные показания, добавил Бычек.
По данным Бычека, Наканиси обвиняется по статье 358-1 УК Белоруссии, касающейся агентурной деятельности.
Накануне стало известно, что в Белоруссии был задержан агент японских спецслужб. Он обвиняется в сборе информации о внутренней ситуации в стране, обстановке на границе с Украиной и реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru