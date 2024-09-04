В Белоруссии сообщили о задержании в стране японского шпиона
В Белоруссии задержан агент японских спецслужб, который собирал информацию о ситуации в стране и на границе с Украиной, а также о реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», сообщает агентство БелТА со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.
Агентство отмечает, что в истории Белоруссии этой первый случай, когда была пресечена деятельность японских спецслужб.
Задержанный агент, как следует из публикации, имел широкий спектр интересов в Белоруссии.
В признательных показаниях, как пишет агентство, он якобы отметил, что его действия могли представлять угрозу для Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сокуров отменил открытие мастерской в Ереване из-за проблем с ректоратом вуза
- В Белоруссии сообщили о задержании в стране японского шпиона
- Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье
- Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о мошенничестве в ЦВСИГ в Сахарово
- В школе штата Джорджия в США произошла стрельба, есть пострадавшие
- Песков: Планы Киева закрепиться в Курской области обнажают его сущность
- Карпин: Боюсь, что бан с российского футбола не снимут еще 10 лет
- Клуб Медиалиги «Амкал» вышел в четвертый раунд Пути регионов Кубка России
- СМИ: Посещавшие остров Эпштейна боятся, что Трамп раскроет их имена
- В США с аукциона продадут костюмы героев сериала «Игра престолов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru