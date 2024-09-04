В Белоруссии сообщили о задержании в стране японского шпиона

В Белоруссии задержан агент японских спецслужб, который собирал информацию о ситуации в стране и на границе с Украиной, а также о реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», сообщает агентство БелТА со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Агентство отмечает, что в истории Белоруссии этой первый случай, когда была пресечена деятельность японских спецслужб.