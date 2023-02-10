В Госдепе призвали верить в непричастность США к ЧП на «Северных потоках»
Отрицание американскими властями причастности к терактам на «Северных потоках» заслуживает доверия, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
По его словам, утверждения о вовлеченности Вашингтона в случившееся – «полная чепуха». Также дипломат пытался прервать журналиста, задавшего вопрос о «Северных потоках», словами о том, что «лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале».
Ранее сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что атаку на газопроводы «Северный поток» могли организовать власти Соединенных Штатов. «Если это окажется правдой, у нас большие проблемы», — констатировал Ли.
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