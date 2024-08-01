Мадуро предложил Маску приехать с ним на бой в Венесуэлу

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил американскому бизнесмену Илону Маску приехать с ним на бой в Венесуэлу, сообщает РИА Новости.

«Он испугается»: Маск согласился на бой с президентом Венесуэлы

«Если я выиграю, я приму твое [предложение] о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной», — сказал глава государства

Ранее миллиардер принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, однако предположил, что Мадуро испугается сразиться с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Илон МаскВенесуэлаНиколас Мадуро

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