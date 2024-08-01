Мадуро предложил Маску приехать с ним на бой в Венесуэлу
1 августа 202405:34
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил американскому бизнесмену Илону Маску приехать с ним на бой в Венесуэлу, сообщает РИА Новости.
«Если я выиграю, я приму твое [предложение] о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной», — сказал глава государства
Ранее миллиардер принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, однако предположил, что Мадуро испугается сразиться с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru