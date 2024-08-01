Мадуро предложил Маску приехать с ним на бой в Венесуэлу

«Если я выиграю, я приму твое [предложение] о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной», — сказал глава государства

Ранее миллиардер принял приглашение на бой от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, однако предположил, что Мадуро испугается сразиться с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

