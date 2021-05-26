«Я действовал законно». Лукашенко высказался о посадке самолета Ryanair в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair он действовал согласно закону.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — передает слова Лукашенко агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».

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Лукашенко в среду выступает с официальным заявлением по поводу инцидента с лайнером Ryanair перед белорусскими парламентариями. На встречу приглашены депутаты, сенаторы, члены Конституционной комиссии, а также члены правительства, губернаторы и журналисты.


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ФОТО: Vostock-photo
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоСамолетБелоруссия
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