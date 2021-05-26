Лукашенко: недоброжелатели Белоруссии изменили методы атаки

Лукашенко отметил, что недоброжелатели переступили множество красных линий. Он подчеркнул, что враги страны изменили методы атаки на государство, а также перешли все границы здравого смысла и морали.

Ранее Швеция отменила разрешение белорусской авиакомпании «Белавиа» на совершение полетов между государствами. В управлении транспортом Швеции заявили, что не могут гарантировать безопасность пассажиров при полетах в Белоруссию, поэтому временно приостановили авиасообщение.

