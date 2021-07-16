Xiaomi обогнал Apple и вышел на второе место на мировом рынке смартфонов

Xiaomi опередил Apple и занял вторую позицию среди смартфонов. Таковы данные аналитической компании Canalys. В докладе сказано, что по итогам второго квартала этого года доля китайского бренда в мире выросла до 17% при наращивании поставок на 83%. Тем временем, доля Apple за этот же период составила 14%, а поставки американской корпорации увеличились всего на 1%. Первое место в рейтинге занял южнокорейский IT-гигант Samsung, который контролирует почти 20% рынка.

Ранее о торговой войне США с Китаем в эфире НСН рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



