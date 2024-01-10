WSJ: тарифы на морские перевозки выросли в два раза из-за атак хуситов

Издание отмечает, что перевозчикам приходится огибать регион конфликта, что значительно увеличивает время транспортировки грузов. Из-за атак хуситов ракетами и беспилотниками компании повысили цены на транзит и начали вводить дополнительные сборы.

В пример WSJ привело маршрут между Китаем и Нидерландами. С конца ноября стоимость контейнерных перевозок по нему увеличилась на 115%.

С ноября 2023 года хуситы совершили около 20 атак на коммерческие суда в Красном море. Через регион осуществляется около двух третей мировых контейнерных перевозок.

Военно-морские силы США 10 января сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных хуситами с территории Йемена, передает «Радиоточка НСН».

