WSJ: тарифы на морские перевозки выросли в два раза из-за атак хуситов
Из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) тарифы на морские перевозки подорожали в два раза, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Издание отмечает, что перевозчикам приходится огибать регион конфликта, что значительно увеличивает время транспортировки грузов. Из-за атак хуситов ракетами и беспилотниками компании повысили цены на транзит и начали вводить дополнительные сборы.
В пример WSJ привело маршрут между Китаем и Нидерландами. С конца ноября стоимость контейнерных перевозок по нему увеличилась на 115%.
С ноября 2023 года хуситы совершили около 20 атак на коммерческие суда в Красном море. Через регион осуществляется около двух третей мировых контейнерных перевозок.
Военно-морские силы США 10 января сбили 24 ракеты и беспилотника, запущенных хуситами с территории Йемена, передает «Радиоточка НСН».
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