Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости увеличения ядерного потенциала страны в ответ на политику США, которая включает передачу ядерного оружия своим союзникам. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, за последние 5 лет военные действия США против КНДР всегда включали элементы ядерной стратегии. Он также отметил, что теперь даже союзники США обладают ядерным оружием, что создает серьезную опасность.