Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США
Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости увеличения ядерного потенциала страны в ответ на политику США, которая включает передачу ядерного оружия своим союзникам. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
По словам Ким Чен Ына, за последние 5 лет военные действия США против КНДР всегда включали элементы ядерной стратегии. Он также отметил, что теперь даже союзники США обладают ядерным оружием, что создает серьезную опасность.
Северокорейский лидер подчеркнул, что в условиях текущей угрозы необходимо ускорить процесс укрепления вооруженных сил КНДР и развитие независимой оборонной промышленности, которая будет служить надежной защитой страны.
Накануне в Пхеньяне прошла церемония вручения 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет пограничным военным частям КНДР. На мероприятии Ким Чен Ын осмотрел установку и произнес речь перед присутствующими, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Муж Бакальчук об отстранении от Wildberries: С женой поступят так же
- Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США
- В Адыгее охранника монастыря приговорили к 3,5 года за нападение на настоятеля
- Разведчики Дульцевы рассказали, как сообщили детям, что они русские
- СМИ: Заключенные сбежали из горящей тюрьмы в ходе беспорядков в Бангладеш
- МИД РФ назвал смену власти в Бангладеш «внутренним делом этой страны»
- Захарова заявила о «сенсационных» и «диковатых» деталях в деле о покушении на Трампа
- Франшиза «Зловещие мертвецы» пополнится мультсериалом
- Блинкен пригрозил Ирану разрывом связей в случае нападения на Израиль
- ВТБ повысит минимальную ставку по ипотеке до 20,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru