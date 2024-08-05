Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о необходимости увеличения ядерного потенциала страны в ответ на политику США, которая включает передачу ядерного оружия своим союзникам. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, за последние 5 лет военные действия США против КНДР всегда включали элементы ядерной стратегии. Он также отметил, что теперь даже союзники США обладают ядерным оружием, что создает серьезную опасность.

КНДР запустила две баллистических ракеты

Северокорейский лидер подчеркнул, что в условиях текущей угрозы необходимо ускорить процесс укрепления вооруженных сил КНДР и развитие независимой оборонной промышленности, которая будет служить надежной защитой страны.

Накануне в Пхеньяне прошла церемония вручения 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет пограничным военным частям КНДР. На мероприятии Ким Чен Ын осмотрел установку и произнес речь перед присутствующими, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северная КореяКим Чен ЫнКНДР

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