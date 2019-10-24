Мстят за Сирию. США «потренировались» бомбить Россию в Литве
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в эфире НСН назвал действия ВВС США в Прибалтике явной провокацией.
Стратегические бомбардировщики ВВС США провели учебное бомбометание на литовском полигоне под городом Казлу Руда – примерно в 60 километрах от Калининградской области. Как заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, прошедшие маневры показали, что Литва и регион в целом остаются объектом внимания США и НАТО.
Осознанной провокаций такие учения в эфире НСН назвал член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош.
«Это провокационные шаги, которые, в общем-то, не приняты в международной практике. Наши самолеты тоже летают вдоль берегов США, но они не совершают маневров, связанных с отработкой задач бомбометания по целям на берегу. Литовцев этим они вряд ли успокоят, они еще больше перепугаются, потому что они могут оказаться в центре конфронтации и оказаться в роли заложников. Это явная американская провокация, сделана она в отместку за тот проигрыш, который понесли американцы в Сирии», - сказал он.
Ранее советник президента Литвы по вопросам обороны Витаутас Жукас заявил о необходимости создания единой региональной системы противовоздушной обороны. В частности, он предложил объединить силы Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.
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