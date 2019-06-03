WSJ: Россия потеряла веру в Мадуро и сократила число военных советников

Россия сильно сократила число своих военных советников в Венесуэле. Речь идет о специалистах компании «Ростех». Не так давно недавно было порядка тысячи в Боливарианской Республике, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американское издание связывает сокращение российских специалистов в Венесуэле с давлением, которое посредством санкций оказывает на Россию и Венесуэлу Вашингтон. Отмечается, что Москва «потеряла веру» в президента Николаса Мадуро и отказалась от притязаний в этом южноамериканском регионе, пишет «Газета.ру».

Между тем, российский посол в Боливарианской Республике Владимир Заемский опроверг отзыв военных специалистов из Венесуэлы, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым призвал Москву перестать поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.







