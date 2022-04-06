WSJ: Google Play удалил приложения со скрытым ПО для сбора данных
Google удалил десятки приложений из своего магазина Google Play после того, как обнаружил, что они содержат программный элемент, который тайно собирает данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, согласно документам, код, размещенный в приложениях пользователей, связан с компаниями-подрядчиками национальной безопасности США.
Ранее стало известно, что работу магазина приложений Google Play в РФ ограничили на фоне санкций. Сообщалось также, что аналог магазина приложений Google Play создали в России, его запуск запланирован на 9 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ
- У Макаревича родился сын в Израиле
- Песков: Россия найдёт, кому экспортировать газ
- Байден: год санкций США будет стоить РФ 15 лет ее достижений
- Отпевание Жириновского состоится 8 апреля в храме Христа Спасителя
- Росстат: годовая инфляция в РФ ускорилась до 16,7%
- США ввели санкции против Собянина и Беглова
- Захарова: Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнёрства
- Курс доллара упал ниже 80 рублей впервые с 23 февраля
- СМИ: Carlsberg может продать свои активы российской «Черноголовке»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru