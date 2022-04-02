Сайт знакомств Badoo перестал работать в России

«К сожалению, Badoo.com больше не работает в России. Однако ваш профиль и ограниченные функции по-прежнему доступны в приложении Badoo, если у вас уже есть версия мобильного приложения», — говорится в сообщении на сайте сервиса.

Ранее владелец сайта знакомств, компания Bumble Inc., объявила о прекращении деятельности в России на фоне событий на Украине. Кроме того, разработчик удалил свои приложения из магазинов App Store и Google Play в РФ и Белоруссии.

