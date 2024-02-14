WP: сенатор Линдси Грэм проголосовал против проекта о помощи Украине

Радовавшийся гибели россиян американский сенатор Линдси Грэм проголосовал против законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, пишет газета The Washington Post (WP).

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Журналисты утверждают, что ранее выступавший в поддержку законопроекта политик изменил свое мнение после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Законопроект предполагает выделение Украине $60 миллиардов.

В мае прошлого года сенатор на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» инвестицией США. Также он призывал президента Джо Байдена делать больше для поддержки Киева.

Ранее Грэм потребовал от Конгресса США одобрить резолюцию о приеме Украины в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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