WP: сенатор Линдси Грэм проголосовал против проекта о помощи Украине
Радовавшийся гибели россиян американский сенатор Линдси Грэм проголосовал против законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, пишет газета The Washington Post (WP).
Журналисты утверждают, что ранее выступавший в поддержку законопроекта политик изменил свое мнение после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Законопроект предполагает выделение Украине $60 миллиардов.
В мае прошлого года сенатор на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» инвестицией США. Также он призывал президента Джо Байдена делать больше для поддержки Киева.
Ранее Грэм потребовал от Конгресса США одобрить резолюцию о приеме Украины в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».
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