WP: сенатор Линдси Грэм проголосовал против проекта о помощи Украине

Журналисты утверждают, что ранее выступавший в поддержку законопроекта политик изменил свое мнение после встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом. Законопроект предполагает выделение Украине $60 миллиардов.

В мае прошлого года сенатор на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян «самой удачной» инвестицией США. Также он призывал президента Джо Байдена делать больше для поддержки Киева.

Ранее Грэм потребовал от Конгресса США одобрить резолюцию о приеме Украины в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

