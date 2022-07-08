WP: Сделка Маска по покупке Twitter находится под «серьезной угрозой»

По данным издания, команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о фейковых аккаунтах не поддаются проверке. Так, они посчитали, что у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

Отмечается, что в случае, если Маск откажется от сделки, то может начаться масштабное судебное разбирательство. Согласно условиям сделки, основатель SpaceX должен заплатить $1 млрд, чтобы ее расторгнуть.

Ранее Маск временно приостанавливал сделку по покупке Twitter, напоминает РИА ФАН. Тогда выяснилось, что число фейковых аккаунтов и ботов в самом деле представляет не менее 5% пользователей соцсети, как заявлялось, а может колебаться от 20 до 90%.

