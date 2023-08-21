Взрывы прогремели в трёх городах в Нидерландах
21 августа 202316:25
Взрывы прогремели в трёх городах в Нидерландах, об этом в своих соцсетях сообщила голландская полиция.
По данным стражей порядка, в результате в Амстердаме были повреждены два дома, во Влардингене - обувной магазин, а в Гааге - дом и автомобиль.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru