Взрывы прогремели в трёх городах в Нидерландах

Взрывы прогремели в трёх городах в Нидерландах, об этом в своих соцсетях сообщила голландская полиция.

При взрыве в центре Донецка погибли три человека

По данным стражей порядка, в результате в Амстердаме были повреждены два дома, во Влардингене - обувной магазин, а в Гааге - дом и автомобиль.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Politie.OostNL
ТЕГИ:ПроисшествиеГолландияНидерландыВзрыв

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