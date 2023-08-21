Взрывы прогремели в трёх городах в Нидерландах

По данным стражей порядка, в результате в Амстердаме были повреждены два дома, во Влардингене - обувной магазин, а в Гааге - дом и автомобиль.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее взрыв прогремел в элеваторе в турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

