Взрыв в суде Калифорнии был вызван самодельным взрывным устройством

Взрыв в здании суда в Калифорнии произошел в результате срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства. Об этом шериф округа сообщил на своей странице в X.

Местная полиция после получения сообщения о взрыве призвала граждан избегать района, где расположено здание суда.