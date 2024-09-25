Взрыв в суде Калифорнии был вызван самодельным взрывным устройством

Взрыв в здании суда в Калифорнии произошел в результате срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства. Об этом шериф округа сообщил на своей странице в X.

Местная полиция после получения сообщения о взрыве призвала граждан избегать района, где расположено здание суда.

В США в здании суда произошел взрыв

Ранее сообщалось о взрыве на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас.

По меньшей мере два человека получили ранения, один пропал без вести, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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