Взрыв в суде Калифорнии был вызван самодельным взрывным устройством
25 сентября 202421:14
Взрыв в здании суда в Калифорнии произошел в результате срабатывания преднамеренно установленного самодельного взрывного устройства. Об этом шериф округа сообщил на своей странице в X.
Местная полиция после получения сообщения о взрыве призвала граждан избегать района, где расположено здание суда.
Ранее сообщалось о взрыве на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас.
По меньшей мере два человека получили ранения, один пропал без вести, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru