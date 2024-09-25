В США в здании суда произошел взрыв
25 сентября 202420:29
В здании суда в Санта-Марии, штат Калифорния, произошел взрыв. Об этом на своей странице в X сообщил представитель шерифа округа.
В официальном сообщении власти призвали граждан избегать данного района, отметив, что место происшествия не является безопасным.
Дополнительная информация о происшествии не приводится.
Ранее сообщалось о взрыве на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. По меньшей мере два человека получили ранения, один пропал без вести, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru