Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула

Взрыв прогремел в одной из мечетей Кабула во время совершения верующими намаза. Об этом сообщает телеканал Kabul news.

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Как уточняет агентство The Khaama Press, инцидент произошел в мечети Пули Хишти, одной из крупнейших в афганской столице. Очевидцы рассказывают, что в здание прорвался злоумышленник и привел в действие взрывное устройство.

Как сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию, в результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть человек.



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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:МечетьВзрывАфганистан
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