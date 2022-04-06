Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула
6 апреля 202212:48
Взрыв прогремел в одной из мечетей Кабула во время совершения верующими намаза. Об этом сообщает телеканал Kabul news.
Как уточняет агентство The Khaama Press, инцидент произошел в мечети Пули Хишти, одной из крупнейших в афганской столице. Очевидцы рассказывают, что в здание прорвался злоумышленник и привел в действие взрывное устройство.
Как сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию, в результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru