Взрыв произошел в одной из мечетей Кабула

Как уточняет агентство The Khaama Press, инцидент произошел в мечети Пули Хишти, одной из крупнейших в афганской столице. Очевидцы рассказывают, что в здание прорвался злоумышленник и привел в действие взрывное устройство.

Как сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию, в результате взрыва пострадали по меньшей мере шесть человек.





