Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении

Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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По данным ведомства, по меньшей мере один человек погиб, ещё пять получили ранения.

Спасатели, в свою очередь, уточняют, что после инцидента были госпитализированы шесть человек, один из которых умер в больнице.

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ФОТО: Соцсети
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