Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
10 сентября 202417:31
Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным ведомства, по меньшей мере один человек погиб, ещё пять получили ранения.
Спасатели, в свою очередь, уточняют, что после инцидента были госпитализированы шесть человек, один из которых умер в больнице.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
- Суд оштрафовал «Кинопоиск» на семь млн рублей за пропаганду педофилии
- Критик Шпагин заявил, что продюсеры не работают с Бортко из-за его взглядов на кино
- Великобритания ввела санкции против ВКС России
- В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу
- Великобритания расширила санкции против Ирана
- Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы после падения БПЛА восстановлено
- Россиянам назвали три района с самой дешевой арендой жилья в Москве
- Пользователей «ВКонтакте» пригласили сыграть в новом фильме «Буратино»
- Ученые научили микроводоросли очищать воду от тяжелых металлов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru