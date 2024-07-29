Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе в Германии
29 июля 202416:23
Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене. Об этом сообщает Bild.
Речь идёт о предприятии, которое принадлежит компании BASF. Инцидент произошёл около 13:00 мск 29 июля. После взрыва начался пожар.
«Лёгкие ранения получили 14 сотрудников. Их доставили в заводскую поликлинику», - говорится в публикации.
Ранее пять человек погибли в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Хэнань в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru