Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе в Германии

Взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене. Об этом сообщает Bild.

Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

Речь идёт о предприятии, которое принадлежит компании BASF. Инцидент произошёл около 13:00 мск 29 июля. После взрыва начался пожар.

«Лёгкие ранения получили 14 сотрудников. Их доставили в заводскую поликлинику», - говорится в публикации.

Ранее пять человек погибли в результате взрыва на металлургическом заводе в провинции Хэнань в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ГерманияЗаводВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры