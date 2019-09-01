Взломан аккаунт основателя Twitter
Хакеры взломали аккаунт Джека Дорси, который является одним из основателей Twitter, сообщила пресс-служба соцсети.
После взлома, произошедшего в пятницу, злоумышленники сделали 15 твитов, содержащих информацию об угрозах взрывов, а также с расистскими высказываниями и нецензурной бранью.
Специалистам Twitter понадобилось 20 минут, чтобы восстановить работу и защиту аккаунта Дорси.
Группа Chuckling Squad, ранее причастная взломам аккаунтов нескольких популярных YouTube-блогеров, взяла ответственность и за атаку на Twitter -аккаунт Дорси.
Ранее Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о непрекращающемся интересе к персональным данным граждан со стороны злоумышленников и даже иностранных государств.
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