Взломан аккаунт основателя Twitter

Хакеры взломали аккаунт Джека Дорси, который является одним из основателей Twitter, сообщила пресс-служба соцсети.

После взлома, произошедшего в пятницу, злоумышленники сделали 15 твитов, содержащих информацию об угрозах взрывов, а также с расистскими высказываниями и нецензурной бранью.

Специалистам Twitter понадобилось 20 минут, чтобы восстановить работу и защиту аккаунта Дорси.

Группа Chuckling Squad, ранее причастная взломам аккаунтов нескольких популярных YouTube-блогеров, взяла ответственность и за атаку на Twitter -аккаунт Дорси.

Ранее Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН рассказал о непрекращающемся интересе к персональным данным граждан со стороны злоумышленников и даже иностранных государств.

