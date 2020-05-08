Выявлена связь ведущего симптома коронавируса с тяжестью болезни
Утрата обоняния при развитии коронавирусной инфекции неким образом связана и с тяжестью собственно заболевания. К такому выводу пришёл профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат. Утрата распознавания запахов - один из чаще всего встречающихся симптомов COVID-19.
Специалист организовал опрос среди заболевших коронавирусом жителей швейцарского кантона Аргау. Потеря обоняния отмечалась у 61% переболевших респондентов. Причём, именно в этой группе были наиболее тяжелобольные пациенты. Результаты исследования опубликованы на портале EurekAlert.
По словам Седагхата, установлено также, что степень утраты обоняния коррелирует с тяжестью других симптомов заболевания. Как отмечает Life.ru, речь идёт о недостаточности дыхания, лихорадке и кашле.
Кроме того половина опрошенных пациентов испытывала проблемы с дыханием из-за заложенности носа. Причём у 35% был насморк, который ранее относили к симптомам аллергии, проявленной на фоне заболевания коронавирусом. Чаще всего такие симптомы отмечались у молодых людей.
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