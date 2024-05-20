Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, разрешив ему оспорить постановление британского правительства об экстрадиции в США по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Associated Press.

Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США

Судьи Виктория Шарп и Джереми Джонсон заявили, что журналист имеет право и основания, чтобы подать соответствующую апелляцию.

Адвокаты Ассанжа отметили, что власти США предоставили «явно неадекватные» гарантии того, что основателю WikiLeaks не будет вынесен смертный приговор в случае экстрадиции.

Ранее президент СЩА Джо Байден заявил, что просьба Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривается, сообщает RT.

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ТЕГИ:ЭкстрадицияВеликобританияСудWikileaksДжулиан Ассанж

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