Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, разрешив ему оспорить постановление британского правительства об экстрадиции в США по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Associated Press.
Судьи Виктория Шарп и Джереми Джонсон заявили, что журналист имеет право и основания, чтобы подать соответствующую апелляцию.
Адвокаты Ассанжа отметили, что власти США предоставили «явно неадекватные» гарантии того, что основателю WikiLeaks не будет вынесен смертный приговор в случае экстрадиции.
Ранее президент СЩА Джо Байден заявил, что просьба Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривается, сообщает RT.
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