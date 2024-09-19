Вышедший из берегов Дунай затопил набережные Будапешта

Скрылись под водой скамейки, расположенные рядом с представительным органом, а фонарные столбы видны только наполовину. Кроме того, полностью затопленным оказался мемориал жертвам холокоста «Туфли на набережной Дуная».

В настоящее время уровень воды в Дунае превысил максимальные значения примерно на метр.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что на восстановление страны после наводнений потребуются годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

